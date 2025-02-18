هل أصيب عراقيون بمرض الحمى القلاعية؟

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن عدم تسجيل أي إصابة بشرية بالحمى القلاعية.

وقال المتحدث باسم وزارة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "المؤسسات الصحية التابعة للوزارة لم تسجل أي إصابة بشرية بالحمى القلاعية سابقاً ولا حالياً".

وكشف مصدر مطلع، عن تفاصيل جديدة بشأن انتشار مرض الحمى القلاعية في .

وقال المصدر لـ نيوز ان "باخرة افريقية تحمل نحو 2400 عجلا مصابا بمرض الحمى القلاعية وصلت مؤخرا الى ودخلت بعد تزوير اوراقها انها منشأ يمني خالية من اي مرض"، مبينا ان "هذه الشحنة من العجول ممنوعة من دخول مصر وتركيا والاردن، فكيف دخلت العراق؟".

واضاف ان "هذه العجول اختلطت مع عجول سليمة، ما ادى الى تسجيل الكثير من الاصابات ونفوق اعداد كبيرة من العجول"، لافتا الى ان "مربيي العجول تكبدوا خسائر فادحة وستكون لهم وقفة في منطقة الفضيلة لمطالبة الجهات المعنية بالتدخل وانقاذ ما تبقى من تلك العجول".

واعلنت وزارة الزراعة، في وقت سابق، عن تسجيل إصابات في مرض الحمى القلاعية بأربع مناطق في بغداد.

وقال الناطق الرسمي للوزارة محمد عبدالرضا الخزاعي في بيان ورد لـ نيوز، إن "إصابات حدثت بمرض الحمى القلاعية لحيوان الجاموس في مناطق الفضيلية وجرف النداف وحي الوحدة والنهروان في محافظة بغداد"، مبينا ان "كوادر دائرة البيطرة في الوزارة والدوائر الساندة لها قامت ومنذ اللحظات الأولى لانتشار المرض باستنفار كوادرها في المستشفيات والمستوصفات البيطرية للاطلاع على الوضع الصحي للحيوانات المصابة وإرسالها الى المختبرات المركزية للتوصل الى التشخيص الدقيق للمرض واعطاء العلاجات اللازمة ورش الحضائر بمضادات الفيروسات (الفاركون لاس)".

وأضاف، أن "شدة الإصابة تركزت في حيوانات الجاموس الصغيرة ونسب الوفيات بحدود الخمس بالمئة وهي ضمن الحدود الطبيعية"، لافتا الى ان "هناك جهود كبيرة بذلتها الفرق الصحية البيطرية أدت الى انخفاض نسب الاصابات خلال اليومين الماضيين".

وذكر أن "جميع الادوية والمضادات الطبية موجودة وبكميات كبيرة في جميع المستشفيات والمستوصفات البيطرية في جميع محافظات العراق"، لافتا الى ان "مرض الحمى القلاعية هو مرض ينتقل بين الحيوانات فقط ولا ينتقل الى الانسان".

نافيا "بشكل قاطع حصول عدوى من الحيوانات التي تم استيرادها من خارج العراق"، موضحا أن "هذه الحيوانات خالية تماماً من أية أمراض وبائية بعد أجراء كافة الإجراءات الطبية البيطرية".

وأكد أن "مرض الحمى القلاعية هو مرض متوطن في منذ ثلاثينيات القرن الماضي وينشط مرة كل أربع الى خمس سنوات في حالات تحقق أحد الشروط لإعادة نشاطه ومنها انخفاض درجات الحرارة".