تعاقد مع شركة وهمية واخفق باستثمار حقل عكاز.. توصية نيابية باستبدال مدير نفط الوسط

نيوز – محلي

اعضاء في النفط والغاز النيابية، باستبدال مدير شركة نفط الوسط الذي اخفق باستثمار حقل عكاز الغازي وتعاقد مع شركة وهمية لاستثمار الحقل.

واكد علي سعدون اللامي لـ نيوز، ان "هناك اشكاليات على عمل مدير شركة نفط الوسط ، الذي لم يفسخ بعدها او يطالب بالشرط الجزائي".

وأضاف ان "الاشكاليات هي بشأن جولات التراخيص وما يخص بعض الحقول التي هي حقول عكاز الغازي وحقول المنصورية، التي هي بالاساس من عمل الشركة"، مشيرا الى ان "نفط الوسط عادت ومنحت الحقل الى شركة اوكرانية "وهمية"، حيث مضى اكثر من عام على الإحالة والعقد ولغاية الان نسبة الإنجاز صفر بالمئة".

وتابع ان "إدارة شركة نفط الوسط فلم تفعل شيئا ولم تفسخ ولم تأخذ الـ50 مليون دولار ، التي هي ضمان وشرط جزائي اذا لم تباشر الشركة المتعاقدة بالعمل"، لافتا الى ان "مدير عام شركة نفط الوسط مقصر في هذا الجانب، ويجب استبداله للنهوض بواقع هذه الشركة المهمة ".



