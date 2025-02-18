تقييم اشعاعي شامل لمطار البصرة الدولي.. ما السبب؟

مدير مديرية النووية والاشعاعية محمد جاسم ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه استجابة لطلب الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية في وزارة النقل لأجراء مسح اشعاعي لمطاري والبصرة الدوليين، وبعد استكمال عمليات المسح الاشعاعي في مطار الدولي، تم اجراء التقييم الاشعاعي لمطار الدولي، لعدة مواقع في المطار اليوم منها الشحن الجوي، مكان خزن المواد المشعة، برج المراقبة الجوية، صالة المسافرين، الملجئ، حقل وقود الطائرات البنايات قرب برج المراقبة، الدفاع المدني في المطار، لافتا الى ان قراءات الاجهزة المحمولة واجهزة الكشف الاشعاعي اثبتت خلو المواقع من اي مؤشر لتلوث اشعاعي.مؤكدا ان فرق مديرية النووية والاشعاعية تكثف من حملاتها ومسوحاتها الاشعاعية وبصورة مستمرة للتأكد من عدم وجود اي ملوثات اشعاعية في البلاد.الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية تسعى من خلال فرق فنية متخصصة ومنظومات حديثة مع ملحقاتها تقوم بالكشف عن اي مواد نووية أو اشعاعية، الى تحقيق هدفها في توفير الحماية والسلامة والامان الاشعاعي، لعموم المواطنين، بحسب البيان.