بيطرة الديوانية: إصابات الحمى القلاعية لا ترتق الى مستوى الخطورة

وقال مدير دائرة البيطرة عبد في حديث لـ السومرية، إن "الديوانية لم تسجل سوى إصابة واحدة او اثنتين فقط بالحمى القلاعية، وتمت السيطرة عليها ولم ترتقي الى مستوى الخطورة".وأكد عبد الحسين، أنه "كإجراء احترازي تم أخذ 600 عينة فحص من مناطق مختلفة للتأكد، ولا وجود لانتشار المرض حتى الآن في مناطق المحافظة".وأشار عبد الى أن "هذا المرض مستوطن وقديم في العراق، وليس هذا الموسم".