بطل دولي بشهادتين.. من الإنجازات إلى "العمّالة" ويناشد صورة السوداني

وظهر في مقطع فيديو، ورد للسومرية نيوز، "ناشد فيه السوداني الى إنقاذه من الواقع المرير الذي يعيشه بعد فشل عدة محولات للتعيين"، مطالبا "بأنهاء معاناته في الاعمال الحرة وبناء الدور السكنية (العمالة).وذكر، انه " لاعب ومدرب وحكم لأغلب الرياضات الفردية والفنون القتالية، فضلا عن مشاركته بـ 20 محلية بالفنون القتالية من 2014 الى 2019".واكد: انه "تم ترشيحيه في خمس مناسبات لبطولات عالمية عام 2016 لكن المستوى المادي وعدم القدرة على تحمل تكاليف السفر حرمني من تمثيل في المحافل الدولية".وأضاف، انه "تم رفض الاستماع الى مطالبه بعد التقديم على العديد من الوزرات بينها الداخلية والدفاع، داعيا الى انصافه بعد الفوز بالعديد من البطولات الدولية".واكد المواطن، انه "من ذوي الشهداء (الدرجة الأولى) ومن المستحقين بالتعيين".