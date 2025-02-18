محافظة اخرى تسجل إصابات بالحمى القلاعية

وقال مراسل نيوز، ان "المحافظة سجلت اصابة طفيفة في ثلاث مناطق من اقضية الشطرة وقلعة سكر وسوق الشيوخ".وكانت مديرية البيطرة في محافظة الديوانية، قد اكدت أن إصابات الحمى القلاعية في لا ترتق الى مستوى الخطورة، مشيرة الى قيامها بإجراءات احترازية بفحص عينات عشوائية.وشكل رئيس محمد شياع السوداني، في وقتن سابق من اليوم تحقيقية، بخصوص ما أشيع من إصابات الجاموس والأبقار بالحمى القلاعية، بعضوية عدد من المختصين في مجال الطب البيطري والثروة الحيوانية.