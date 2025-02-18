النزاهة تستدعي محافظ ديالى الحالي عدنان الشمري

وبحسب ورقة التبليغ، التي اطلعت عليها نيوز، فإن التبليغ بالحضور جاء لغرض تدوين أقوله وفق أحكام المادة 329 من قانون العقوبات.وتتضمن المادة (329) من قانون العقوبات إيقاع الحبس والغرامة أو إحدى ھاتين العقوبتين لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة، أو أي حكم أو أمر صادر عن إحدى المحاكم أو أية عامة مختصة، أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوھا المُقرَّرة قانوناً.