للحد من "الحمى القلاعية".. مجلس ذي قار يمنع دخول الحيوانات للمحافظة

وحصلت نيوز، على وثيقة تضمنت "اتخاذ مجلس محافظة اجراءات حازمة لمنع انتقال وباء الحمى القلاعية الى محافظة ذي قار".وذلك من خلال توجيه قيادة شرطة لمنع دخول الحيوانات من المحافظات المجاورة الى داخل المحافظة، وتوجيه دائرة صحة والمستشفى البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض في محافظة .ادناه الوثيقة: