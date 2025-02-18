بينها شخص سقط من جسر وتعرض للدهس.. 4 حوادث منفصلة في بغداد

وقال المصدر لـ نيوز، أنه "خلال متابعة ونصب كمين محكم تمكن قوة امنية من القبض على أحد منسوبي الداخلية ضمن قضاء ابو غريب والمطلوب الى مديرية استخبارات ارهاب وفق المادة ٤/ إرهاب، وتعذر تصوير المتهم لأغراض التحقيق"، مشيرا الى انه "تم اصابة أحد منسوبي الداخلية اثناء الواجب داخل أحد مراكز الشرطة ضمن قضاء التاجي برصاصة اثناء تنظيف السلاح الشخصي الخاص ما أسفر عن اصابته بجروح خطيرة نقل على أثرها الى المستشفى".وتابع، انه "تم القبض على شاب تولد 2001 لقيامه بعملية تحرش بأحدى الفتيات داخل عمارات الصالحية وسط بغداد، ومن ثم ايداعه التوقيف كأجراء اصولي".لفت الى ان "شخص مواليد 1995 لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث سقوط من اعلى اللقاء وتعرض الى حادث دهس من قبل عجلة مسرعة"، مبينا أنه "تم توقيف الداهس وفتح تحقيق بالحادثة".