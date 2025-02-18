كركوك.. سائق يدهس منتسبي سيطرة "دارمان" ويلوذ بالفرار (فيديو)

وذكرت القيادة في بيان، ورد لـالسومرية نيوز، انه "بناءً على أمر قائد شرطة كركوك، تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقبض على المركبة (جيب لاريدو بيضاء اللون)، و ارقامها تابعة إلى محافظة (خصوصي)، بعد قيامها بدهس أحد منتسبي سيطرة دارمان ولاذت بالفرار".واشارت الى أن "مستمسكات المركبة موجودة لدى السيطرة، وتم تعميم بيانات المركبة على جميع الدوريات والأجهزة الأمنية المعنية في إطار الحملة الأمنية الحالية".