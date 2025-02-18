كل ما تريد معرفته عن منصة "سجل" للهواتف النقالة

وقالت الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية تابعته نيوز، انه "سيتم قريبا اطلاق منصة حكومية تحت اسم "سجل" والهدف منها حماية المستهلك من الهواتف المسروقة والمزيفة".وأضافت: "المنصة هدفها حصول المستهلك على أجهزة غير مسروقة او مزيفة عن طريق تسجيل جميع الهواتف عبرها بحيث يمكن للمستهلك التأكد من المنتج انه غير مزيف قبل شرائه وذلك سيمنع دخول تلك الأجهزة للبلد".وختم المنشور، ان "المنصة ستنطلق قريبا في العراق"، مبينة انه "سيتم إيضاح عملية الدخول الى المنصة في وقت لاحق".