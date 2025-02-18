البصرة.. البيطرة ترصد حالة إصابة بالحمى القلاعية في احد المزارع (فيديو)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، انه "قامت كوادر والمستشفى البيطري بجولة ميدانية في شمال للتحري عن الإصابة بالأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية".وأضافت: "شملت الجولة زيارة أحد الحقول في قضاء المدينة، حيث تم رصد حالة إصابة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن أسبابها ووضع الحلول المناسبة للحد من انتشارها".