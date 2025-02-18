فرحته لا توصف.. أب يعبر عن سعادته بتخرج ابنته من الجامعة (فيديو)

وبحسب الفيديو "يظهر ابو من السماوة، وهو أب لطالبة حضر حفل تخرجها ويقول اشتغلت بليل حارس وبالنهار اداوم في سبيل اوصلها بالدراسة".كما بدت عليه السعادة الغامرة في هذه اللحظة التي يرى انه حقق إنجازا بتمكنه من اسعاد ابنته بإكمالها دراستها الجامعية.