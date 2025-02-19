امساكيات شهر الصيام.. المرجع الأعلى يحدد أول ايام رمضان (وثائق)

وعلى عكس المعتاد خلال السنوات الماضية والتي كانت فيها الامساكيات تضع احتمالين لموعد شهر رمضان، حملت الامساكيات لهذا العام موعدا يبدو قاطعا لأول أيام شهر رمضان والموافق 2 اذار، وهو اليوم التالي لليوم المتوقع لشهر رمضان بالحسابات الفلكية والتي حددته في الأول من رمضان.هذا يعني ان شهر رمضان لهذا العام سيكون "مختلفا عليه"، على عكس شهر الذي توافقت فيها المواعيد لمختلف الطوائف.وبحسب الامساكيات فان رمضان سيبدأ 2 اذار وينتهي في 30 اذار او 31 من الشهر ذاته، ويكون موعد الإفطار واذان بين السادسة والربع ويتمدد الوقت حتى الساعة السادسة و37 دقيقة في اخر يوم من أيام رمضان.