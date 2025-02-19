تحرك لتنفيذ إعفاء هذه الفئة من رسوم استيراد السيارات

وقال مدير عام القانونية في المؤسسة طارق المندلاوي، أن "القانون رقم 23 لسنة 2024 المعدل، يتضمن إعفاء ذوي الشهداء من جميع الفئات سواء ضحايا النظام المقبور أو الإرهاب أو شهداء الحشد ولمرة واحدة فقط، من دفع رسوم استيراد سيارة لمرة واحدة فقط والمتضمنة رسوم الجمرك وتسجيل اللوحات المرورية، بحسب الصحيفة الرسمية".وتابع أن "لجنة خاصة من المؤسسة وضعت الضوابط التي ستضمن تحقيق العدالة بين جميع مشموليها، إذ ستحدد درجة قرابة المستفيدين والأولويات في الشمول من حيث العمر ونوع السيارة ومنشئها"، مؤكداً أن "اللجنة بصدد الانتهاء قريباً من إعداد الضوابط، ليدخل القرار حيز التنفيذ ويعمم بين جميع فروع المؤسسة ببغداد والمحافظات".وأضاف، المندلاوي، أن "المؤسسة نسقت مع هيئة الجمارك الوطنية، لإعفاء السيارات من الرسوم في حال إقرار الضوابط، إضافة إلى مديرية المرور العامة لإعفائها من رسوم تسجيل اللوحات، باعتماد كتب رسمية من المؤسسة مرفقة بالمعاملة".