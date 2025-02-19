انهيار جبلي في طريق زاخو – دهوك (صور)

وقال مراسل نيوز، إن انهيارا جبليا حدث على طريق – ونتج عنه تراكم الصخور والكتل الطينية على الطريق، ليتسبب بغلقه جزئيا.وأضاف المراسل، أن الكوادر المختصة باشرت فور حدوث بغلق الطريق ورفع العوائق منه ثم إعادة فتحه أمام السائقين.