السيد الحكيم ينعى "عميد أسرة آل الصدر" في العراق ولبنان وإيران

وذكر عمار في بيان ورد للسومرية نيوز، "بأسف وألم بالغين تلقينا نبأ رحيل علم من أعلام الحوزة العلمية المباركة، العالم الرباني آية الله مرتضى المستجابي الإصفهاني (قدس سره)، أسرة آل في وإيران ولبنان".وأضاف البيان ان "الفقيد عالم ومحقق وباحث تخصص في التحقيق والتدريس الحوزوي ونال درجة الاجتهاد على يد كبار مراجع الأشرف، تغمد الله روحه الطاهرة بواسع رحمته ومغفرته وألهم أسرته الكريمة وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان".