عشائر فايروسية مسلّحة وأخرى "خيرة".. طبيب بيطري يحسم جدل الحمى القلاعية

وأكد أن "الحمى القلاعية عبارة عن مرض فيروسي يتسبب بظهور بثور على لسان الماشية ويقودها للهزال ويتسبب باضرار اقتصادية ثم يتشافى الحيوان بعد انتهاء حضانة الفيروس لمدة 14 يومًا"، مشيرا الى ان "المرض مستوطن في منذ ثلاثينات القرن الماضي ولا وجود لطاعون يصيب المواشي".وأكد ان "المرض لاينتقل الى الانسان والدعوة لعدم اكل اللحوم مبالغ بها وغير دقيقة"، مبينا ان فيروس الحمى القلاعية في يقسم لـ7 أصناف او عتر ووصفها بـ"عشائر بعضها مسلحة وأخرى خيرة ومسالمة، تتسبب بتفاوت شدة الإصابات في الحيوانات".وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت يوم امس عن إصابة اكثر من 600 رأس من الماشية في حتى الان بالحمى القلاعية، وذلك من اصل اكثر من 20 مليون رأس يمتلكها من المواشي.