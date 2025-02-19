خرجوا لـ7 مطالب.. تظاهرة حاشدة لمزارعي محافظات الفرات الأوسط

وقال المتظاهرين في بيان القوه في مكان التظاهرة عند مفرق غماس بين محافظتي والنجف، إن "مطالب المزارعين لمحافظات والنجف الأشرف والمثنى تتلخص بسبعة مطالب، الأول إطلاق تعويضات الفلاحين للمناطق الشلبية لعام 2023 بعد منعهم من الشلب".وأضاف البيان، أن "المطلب الثاني يتمثل بإطلاق تعويضات المتضررين من الحالوب لمحصول الحنطة لمحافظة النجف، والثالث بإطفاء ديون المضخات الزراعية وإغلاق كافة الدعاوى المقامة بحق المزارعين والفلاحين".وتابع البيان، أن "المطلب الرابع هو تعويض المتضررين من عدم الشلب لعام 2024 لعدم شمولهم في الخطة الزراعية، والخامس الغاء قرار وزارة الموارد المائية بخصوص خطة الـ45% وشمول الأراضي الزراعية بالخطة كاملة".وأوضح البيان، أن "المطلب السادس توفير الحصص المائية الكافية للموسم الصيفي المقبل او اشتراط التعويض في حال منع المزارعين من الزراعة"، مشيرا الى ان "المطلب السابع والأخير هو تحميل رئيس الوزراء مسؤولية التفاوض مع الجانب التركي لزيادة اطلاقات المياه وإيجاد حل لهذه الأزمة المستعصية".