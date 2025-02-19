التربية توضح بشأن الطلبة المنقولين بعد نصف السنة

وقالت الوزارة في وثيقة وردت لـ نيوز، إن "الطلبة المنقولين من مدارس مشمولة بتدريس مادتي الحاسوب واللغة إلى مدارس غير مشمولة بتدريس هاتين المادتين لا يطالبون بهما".وأضافت، "اما المنقولين من مدارس غير مشمولة بتدريس المادتين أعلاه إلى مدارس مشمولة بتدريسها فتعد درجة الفصل الثاني للسعي السنوي ولا يشمل بالاعفاء الفردي".ادناه الوثيقة: