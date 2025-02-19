رسالة حكومية الى العراقيين بشأن اللحوم

نيوز – محلي

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، إن أعداد إصابات الحيوانات بالحمى القلاعية في تناقص مستمر، مشيرةً إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي الإشاعات كونه يصيب الحيوانات حصراً وليس البشر.

وقال الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، "إن "الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة بحق كل من يروج للإشاعات والأكاذيب، التي تهدف إلى ترويع المواطنين والإضرار بالأمن الغذائي، خاصة بعد أن أكدت الوزارة والمختصون على مأمونية اللحوم ومنتجات الألبان والحليب المحلية".

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، في تصريح للوكالة الرسمية إن "وزارة الزراعة أوضحت كافة التفاصيل المتعلقة بمرض الحمى القلاعية، ونحن نؤكد أن هذا المرض لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان، كما أن نسب الإصابات في تناقص مستمر".

وأضاف الخزاعي، "لا داعي للخوف من استهلاك اللحوم أو منتجات الألبان، حيث إن المرض لا ينتقل إلى الإنسان بتاتًا، الحمى القلاعية مرض متوطن في ويحدث بشكل دوري كل 4 إلى 5 سنوات، وقد تم معالجته في كل مرة، وأدعو المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانصياع للإشاعات التي تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وخاطب الخزاعي المواطنين قائلاً: "من الضروري أن يستقي المواطنون معلوماتهم من المصادر الرسمية الموثوقة لتجنب الوقوع ضحية لهذه الشائعات المغرضة".