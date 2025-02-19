توضيح من الاتصالات حول شركات الهاتف النقال (اسيا- زين- كورك)

نيوز – محلي

أصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، توضيحا بشان شركات الهاتف النقال (اسيا- زين- كورك).

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "عقود تراخيص شركات الهاتف النقال (اسيا- زين- كورك) مبرمة مع هيئة الاعلام والاتصالات وليست مع الوزارة".

وأضاف ان "الوزارة لا تمتلك اية صلاحيات لاتخاذ اجراءات قانونية او مالية تخص شركات الموبايل الثلاثة وانها تنفذ الاجراءات الفنية التي تصدر بموجب قرارات اصولية من هيئة الاعلام والاتصالات فيما يتعلق بحجب الخدمة حصراً".