قرار بتعيينات جديدة.. ستتوزع على 55 مؤسسة

نيوز – محلي

أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اعتماد آليتين لتوزيع الدرجات المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، مشيراً إلى توزيعها قريباً على 55 مؤسسة حكومية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، سعد اللامي، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية وتابعته نيوز، إن "مجلس الوزراء صادق على تعيين العدد المتبقي من حملة الشهادات العليا والأوائل، وسيتم في الأيام المقبلة، توزيع الخمسة آلاف درجة وظيفية المتبقية ضمن خطة التوظيف".

وأضاف، أن "توزيع الدرجات الوظيفية سيكون عبر طريقتين: الأولى، عن طريق التوزيع الحاكم، والثانية عبر القرعة الإلكترونية لضمان الشفافية والعدالة".

وأشار إلى أن "الدرجات الوظيفية سيتم توزيعها على 55 وزارة ومؤسسة حكومية، وفقًا لاحتياجات كل منها".

وأقر مجلس الوزراء، في جلسته أمس الثلاثاء، حسم 5903 درجات وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا، تمت المصادقة عليها ضمن الموازنات السابقة".