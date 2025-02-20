ثلوج كثيفة وبؤر مطرية غزيرة في عدة محافظات.. إليك تفاصيل حالة الطقس

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الطقس سيكون غائم جزئي الى غائم على فترات يصحو أحيانا في مناطق من مدن وسط البلاد فرص مهيئة لهطول زخات من الأمطار في أماكن متفرقة خفيفة الى معتدلة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً وبؤر للغزارة واردة في مدن شمال وجنوب البلاد وهطول ثلجي خفيف على مرتفعات اربيل وشرق مدينتي دهوك والسليمانية.اما فرص الامطار خلال ساعات المساء في مناطق غرب البلاد تتبعها بعض مدن وسط وجنوب البلاد خلال ساعات الليل، بينما تستمر تاثيرات الحالة الممطرة في مدن شمال البلاد إضافة لمدينتي وصلاح الدين وواسط وشمال ..فيما ستكون درجات الحرارة منخفضة بضع درجات بفارق (3-4) درجات مئوية عن يوم أمس والأجواء تميل للبرودة النسبية نهاراً والبرودة الشديدة ليلا.بينما توقعت ان تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 10-20 كم بالساعة. تتحول في مدينة الى شمالية غربية معتدلة تصل سرعتها 30 كم بالساعة مصحوبة بنشاط خفيف يسبب تصاعدا للغبار والاتربة.كما ستتردى الرؤية الأفقية في مناطق الغبار غرب البلاد وفي مناطق الغزارة على فترات محدودة في شمال وجنوب البلاد الى ما بين 2-4 كم.