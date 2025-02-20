تحرك لتخصيص ارض سكنية لهذه الفئة

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، أن "وزارة التربية طالبت جميع المحافظين، بتخصيص قطع أراضٍ للتدريسيين وجميع العاملين في المجال التربوي بحسب استحقاق كلٍّ منهم، بحسب الصحيفة الرسمية.وأشار إلى أن "الوزارة تسعى إلى حماية حقوق المعلمين والمدرسين، من خلال تطبيق قانون حماية المعلمين، ومنحهم الترفيعات المستحقة، إضافة إلى تسهيل آليات احتساب شهاداتهم العليا، بما ينعكس إيجاباً على العملية التربوية".وتابع، أن "التربية أتمت إنجاز برامج التدريب الخاصة بالهيئات التربوية تنفيذاً للبرنامج الحكومي، إضافة إلى عمل دورات مكثَّفة خاصة للمعيَّنين الجدد بغية تعزيز قدراتهم التعليمية والتدريسية بشكل كاف".