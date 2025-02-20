وزير العمل يعلن انخفاض نسبة الفقر في النجف

ووصل الاسدي الى محافظة واستهل زيارته المدارس المخصصة لأبناء الشهداء وذوي مستفيدي الحماية الاجتماعية.وقال الاسدي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، "زرنا مدارس الفرح المخصصة للأيتام في محافظة النجف"، مشيرا الى "شمول 4 مدارس بمنحة الطلبة". كما أعلن "انخفاض نسبة الفقر في الى 3%".وأضاف ان "وزارة العمل تنتظر التخصصات المالية من الموازنة العامة لشمول اعداد جديدة رواتب الرعاية"، مشيرا الى ان "هناك 6 ملايين عامل في العراق، لكن المسجلين 5% فقط".