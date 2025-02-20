الى سكان واسط.. قرار هام من نهاية هذا الشهر

وذكر المحافظ في بيان ورد لـ نيوز، أن "محافظ قرر منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى مركز اعتبارا من نهاية هذا الشهر".وأشار البيان الى ان "هذا القرار جاء بعد انتهاء الأعمال على الطريق الحولي، الذي سيدخل الخدمة قريبا، مما يسهم في حركة المرور وتخفيف الازدحام داخل المدينة".