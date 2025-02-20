تجاوزوا الحدود بطريقة غير شرعية.. اعتقال 6 متسللين من جنسيات آسيوية بالسليمانية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "ألقت قوات الحدود القبض على (6) متسللين من جنسيات اسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية".وأوضحت، أن "الفوج الثاني في لواء الحدود تمكن في عمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على المتسللين ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية"، مشيرة الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسللين".