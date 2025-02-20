العمادية.. ليلة باردة ثلوج وحرارة تحت الصفر (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر تساقط الثلوج بكثافة وسط درجات حرارة تحت الصفر في بمحافظة .

وبحسب الفيديو الذي اطلعت نيوز عليه، يظهر تساقط كثيف للثلوج وسط درجات حرارة منخفضة وتوقعات باستمرار تساقط الثلوج حتى صباح يوم غد الجمعة.