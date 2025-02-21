هزة أرضية جديدة في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزة زلزالية صباح اليوم الجمعة في التابع لمحافظة واسط، شعر بها المواطنون الساكنين بالقرب من حدوثها ".وأضافت ان "قوة الهزة بلغت (3,6) درجة"، مشيرة الى انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها بشعور متفاوت".