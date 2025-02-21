قرار حكومي يخص فئة من السيارات.. سنحاسب مستورديها

نيوز – محلي

توعدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، مستوردي السيارات دون الموديل باجراءات عقابية.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "الهيئة تعمل ضمن تضم ممثلين عن المنافذ الحدودية، المرور، الجمارك، وجهات متعددة، حيث يتم التدقيق على أرقام الشواصي والعلامات الثابتة والمتحركة لضمان سلامة الإجراءات".

وأشار، إلى أن "المركبات المطابقة للمواصفات والموديلات المسموح بها يتم تسهيل إجراءات دخولها عبر المنافذ والجمارك، في حين تُتخذ إجراءات رادعة بحق من يستورد مركبات تقل عن الموديل المسموح، حيث يُمنع إكمال معاملاتها نهائيًا".

ووجه الوائلي "تحذيراً للمهربين بان أي مركبة دون الموديل المسموح أو أي محاولة تهريب عبر موانئ أم قصر، سواء أو الشمالي، لن يتم تمريرها تحت أي ظرف".