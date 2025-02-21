موعد شهر رمضان في العراق وعدد ساعات الصيام

نيوز – محلي

شهدت المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي عمليات بحث حول موعد شهر رمضان في وعدد ساعات الصيام من قبل .

وذكرت مصادر فلكية، ان هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م (يوم الرؤية).

ووفقا للحسابات الفلكية يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية من بينها فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 20- 44 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1446هـ فلكيًا يوم السبت 2025/3/1م، وفقا للمصادر الفلكية.

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان، فإن موعد آخر أيام شهر رمضان 2025 في والذي يوافق وقفة عيد الفطر المبارك سيكون يوم السبت 29 مارس 2025 وسيكون عدد ساعات الصيام أكثر من 13 ساعة، على أن يكون موعد أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأحد 30 آذار 2025.

فيما نشر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، امساكيات حددت موعد حلول شهر رمضان، حيث اظهرت امساكيات مكتب المرجع الاعلى ان حلول الأول من رمضان في يوم الاحد الموافق الثاني من اذار المقبل.

وبحسب الامساكيات فان رمضان سيبدأ 2 اذار وينتهي في 30 اذار او 31 من الشهر ذاته، ويكون موعد الإفطار واذان المغرب بين السادسة والربع ويتمدد الوقت حتى الساعة السادسة و37 دقيقة في اخر يوم من أيام رمضان.





