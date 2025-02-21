تظاهرات للمطالبة بإغلاق معامل الأسفلت في الدجيل.. فاقمت الأمراض السرطانية (صور)

وقال مراسل نيوز، إن "الأهالي خرجوا في تظاهرات، مهددين بقطع الطريق الرابط بين وبغداد، للضغط من أجل إغلاق هذه المعامل التي تعد من أسباب التلوث البيئي في القضاء".وأضاف، أن "انتشار هذه المعامل، بالإضافة إلى معمل لتكرير النفط، ساهم في تفاقم إصابات المواطنين بالأمراض السرطانية في الاونة الاخيرة".