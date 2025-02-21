متقدما على 6 دول.. العراق الثالث بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحميل 4G

نيوز – محلي

كشف تقرير اعدته منصة Opensignal، وفقا لمؤشر التميز لشبكات الاتصالات التابع لها، موقع عربيا وعالميا حول خدمة الاتصالات فيه وسرعة التحميل عبر الـ4G والـ5G.

وتضمن تقرير Opensignal الذي ترجمته نيوز، ان "العراق يحتل المرتبة 41 بين ذات المساحات الجغرافية الكبيرة من حيث تميز شبكة الهاتف المحمول، متأخراً عن (20)، المغرب (36)، ومصر (40)".

واضاف ان "العراق احتل المرتبة 21 من حيث سرعة تحميل 4G بين الكبيرة، مما يجعله ثالثاً في منطقة وشمال أفريقيا بعد عُمان والسعودية، متقدماً على المغرب، إيران، مصر، الجزائر، ليبيا، واليمن".

وبالنسبة إلى توفر شبكات G4/ G5، فقد ذكر التقرير ان "العراق يحتل المرتبة 65 بين ذات المساحات الجغرافية الكبيرة، وهو مؤشر يقيس مدى تكرار اتصال المستخدمين بشبكة حديثة".

وبين التقرير ان "العراق جاء في المرتبة 39 عالمياً من حيث جودة الاتصال الممتازة، من خلال مدى قدرة الشبكات على دعم التطبيقات المتطلبة مثل بث الفيديو، مكالمات الفيديو، والألعاب الإلكترونية، مما يضمن تجربة سلسة للمستخدمين.

ويوفر مؤشر التميز لشبكات الاتصالات تصنيفاً على مستوى استناداً إلى قياسات مباشرة لتجربة المستخدم، حيث يتم تقييم عبر ثلاثة محاور رئيسية وهي:

توفر شبكات G4/ G5.

جودة الاتصال الممتازة.

سرعة تحميل G4/ G5.