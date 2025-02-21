السامرائي: أبناء العشائر ركيزة أساسية بتعزيز الأمن والاستقرار في نينوى

وذكر في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس العزم مثى السامرائي زار عشيرة العكيدات وكان في استقباله الشيخ أبو عمر العكيدي وعدد من شيوخ ووجهاء القبيلة بمحافظة نينوى، وذلك برفقة وفد من نواب وقيادات وعدد من المسؤولين الحكوميين".واضاف البيان انه "خلال اللقاء، تم التطرق إلى التي تهم أبناء نينوى، حيث أكد السامرائي على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم"، مشددا على "ضرورة العمل الجاد من أجل تحقيق تطلعات الأهالي، وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار والتنمية في المحافظة".وأكد السامرائي، بحسب البيان ، أن "أبناء العشائر يشكلون ركيزة أساسية في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة"، داعيًا إلى "تعزيز دورهم في بناء من خلال إشراكهم في مشاريع التنمية ودعم مبادراتهم المجتمعية التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي".