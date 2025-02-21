تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية - الايرانية.. هذه قوتها!

وذكر المركز في بيان ورد لـ نسوز، انه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية تبعد حوالي (60)كم عن مدينة الكوت من محافظة وبلغت قوتها (3,3)درجة".واشار الى انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها وسنوافيكم في حال حدوث أي مستجدات أخرى".واهاب بالمواطنين الكرام الابتعاد عن الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".