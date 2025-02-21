بهذا الموعد.. اطلاق حملة لمنع جميع أنواع الصيد بموسم تكاثر الأسماك بالنجف

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "أطلقت مفارز الشرطة النهرية حملة مكثفة اعتبارًا من 15 فبراير 2025، لمنع جميع أنواع الصيد خلال موسم تكاثر الأسماك".واضافت ان "الحملة التي تستمر حتى 15 أبريل 2025، تهدف إلى حماية الثروة السمكية والحفاظ على التوازن البيئي".واشارت الى انه "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين لضمان استدامة الموارد الطبيعية في الأنهار".