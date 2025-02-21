بينها شركة النفط وقيادة الشرطة.. صحة البصرة تخاطب مؤسسات حكومية لإكمال فحوصات المخدرات

وبحسب وثيقة رسمية، فان دائرة في خاطبت شركة نفط البصرة، لصناعة الأسمدة، للموانئ، وقيادة شرطة البصرة، بضرورة إرسال منتسبيها لإجراء فحوصات والمؤثرات العقلية في أسرع وقت ممكن".ادناه الوثيقة: