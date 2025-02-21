انتهت المهلة.. اجراءات صارمة بحق مربي المواشي بمركز مدينة بابل

وذكر اعلام في بيان ورد لـ نسوز، انه "حسب توجيه محافظ فيحان الدليمي، وبعد إنتهاء المدة الزمنية التي حددناها لمالكي المواشي بضرورة إخراجها من مركز مدينة ومراكز الأقضية والنواحي، نؤكد ان مدة السبعة ايام لإخراج المواشي إنتهت".واشارت الى انه "وتم توجيه الدوائر المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإنفاذ القرار اعتباراً من يوم الاحد المقبل الموافق 2025/2/23 وسيتم مصادرة كافة الحيوانات في حال المخالفة وتحميل المخالف كافة التبعات القانونية".