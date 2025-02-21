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وفاة شخص وإصابة عائلته بجروح خطيرة بحادث سير في الشرقاط
محليات
2025-02-21 | 14:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
274 مشاهدة
لقي شخص مصرعه، وأصيب بقية أفراد عائلته بجروح خطيرة، إثر حادث سير وقع في قضاء الشرقاط بمحافظة
صلاح الدين
.
وأفاد مصدر أمني لـ
السومرية
نيوز، بأن "المصابين نُقلوا على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج".
>>
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