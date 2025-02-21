وفاة شخص وإصابة عائلته بجروح خطيرة بحادث سير في الشرقاط



لقي شخص مصرعه، وأصيب بقية أفراد عائلته بجروح خطيرة، إثر حادث سير وقع في قضاء الشرقاط بمحافظة .



وأفاد مصدر أمني لـ نيوز، بأن "المصابين نُقلوا على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج".