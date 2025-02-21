مرور بابل تنفي وقوع وفيات في حادث "الزفة"

وقالت المديرية في بيان، انها "تنفي ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع وفيات جراء حادث مروري في منطقة الرارنجية، مؤكدة أن الحادث أسفر فقط عن إصابات طفيفة، وأن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم".ودعت المديرية إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب نشر المعلومات غير الدقيقة.وكان قد أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوقوع حادث سير مروع على طريق قرب مرقد النبي أيوب، حيث تعرضت العجلة التي كانت تقل عريسين لحادث خطير أثناء موكب زفافهما.وأوضح المصدر لـ نيوز، أن الأنباء لا تزال متضاربة حول مصير العريسين، إذ تشير بعض المعلومات إلى وفاتهما، بينما تفيد مصادر أخرى بإصابتهما بجروح بليغة.