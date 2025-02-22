لا بد من إيجاد بدائل.. لجنة نيابية: الصيف القادم سيكون سيئا جدا

نيوز – محلي

حذرت الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم السبت، من صيف سيء جدا على العراقيين، مشددة على ضرورة إيجاد بدائل للغاز الإيراني.

وقال عضو اللجنة هاتف الساعدي لـ نيوز، انه "بعد العقوبات الاخيرة على الجمهورية الاسلامية الايرانية الا ان هو المتأثر الاول باعتبار انه يستورد الغاز الايراني الذي يسد ما قيمته تقريبا 40 بالمئة من الحاجة الفعلية لتشغيل المحطات"، مبينا ان "الصيف القادم سوف يكون ساخنا اذا ما استثني من العقوبات واعتقد سوف يكون الوضع سيء جدا ".

وأضاف انه "لحد الان لا توجد بدائل لهذه القضية والغاز الايراني هو الحل الوحيد اما بقية الحلول تحتاج الى وقت طويل وسيولة نقدية"، داعيا "الحكومة سرعة اتخاذ الاجراءات والمضي قدما في الربط الخليجي".

وذكر ان "هناك ربط مع الكويت ومع السعودية والاردن وحتى مع تركيا، وهناك ربط يساوي تقريبا 300 ميجاواط"، معربا عن امله ان "يسد ولو جزء من الحاجة الفعلية خصوصاً في الصيف".

واكد ان "وزارة الكهرباء لم تجد لحد الان الحلول الكافية ولم تكن هنالك اياد امينة في هذا الخصوص".