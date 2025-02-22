برلمانية تحمل "الحزبين الحاكمين" في كردستان مشكلات الرواتب.. هذه الأسباب

وقالت في منشور لها على منصة "أكس"، "نحمِّل الحزبين الحاكمين في الإقليم مسؤولية أي مشاكل تحدث لرواتب موظفي الإقليم وأي تأخير في توزيعها؛ لأن الحزبين حتى الآن لا يردَّان على الكتب الرسمية لوزارة المالية الاتحادية الخاصة بتوطين رواتب الموظفين وإرسال البيانات، فضلاً عن عدم إرسال الواردات غير النفطية".وأضافت: "حكومة الإقليم فاقدة تتحمَّل المسؤولية كاملةً في الوقت الحالي".