لف الحبل على رقبته وأنهى حياته.. وفاة شاب في بغداد

وقال المصدر لـ نيوز، إن "شاب من مواليد 2000 وهو في الجميلة، أقدم على شنق نفسه بواسطة حبل ملفوف في (شباك غرفته) وذلك في منطقة مدينة شرقي العاصمة بغداد".وأضاف، أنه "لم تعرف اسباب الانتحار بعد".