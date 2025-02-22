السومرية تنشر قائمة بالمحافظات المعطلة غداً.. ماذا عن بغداد؟

وأعلنت كل من محافظات (ميسان، ذي قار، المثنى، بابل، الديوانية) عن تعطيل الدوام الرسمي.من جانبها، أعلنت محافظة بغداد، يوم الخميس الماضي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل.وذكر بيان للمحافظة ورد لـ نيوز، أنه "استناداً إلى قرار مجلس محافظة بغداد، محافظ عبد المطلب العلوي، فانه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل، الموافق (٢٣/٢/٢٠٢٥) في ديوان والدوائر التابعة للمحافظة".وبين، ان "ذلك إكراما وتقديرا لمراسم تشييع سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله، وكون هذه المناسبة العظيمة تتطلب مشاركة جماهيرية واسعة وتفاعلًا شعبيا مع الحدث، وهو ما يستدعي تسهيل حركة المواطنين.. وخاصة في عملية نقل المشاركين في التشييع".*هل ستكون عطلة شاملة؟ولم يصدر حتى الآن، أي قرار من الحكومة بإعلان عطلة رسمية على مستوى العراق يوم غد الاحد، بل اقتصر الأمر على عدة محافظات.وذكر مواطنون ان "اعلان عطلة في عموم العراق سيكون فرصة لمشاركة اعداد كبيرة في التشييع الرمزي بالعاصمة".وتابعوا انه "سيكون هناك زخم للمواطنين خلال التشييع والذي قد يؤدي الى غلق الشوارع وحصول زحامات مرورية خاصة ان توقيت التشييع سيكون مع انتهاء الدوام الرسمي لغالبية الدوائر والمؤسسات الحكومية والاهلية".