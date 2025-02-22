مهلة لاصحاب النشاطات التجارية في سامراء

وأكدت البلدية في بيان أن التجاوزات ستتولى إزالة جميع المخالفات بعد انتهاء المهلة المحددة، باستثناء الإعلانات والهياكل الحاصلة على موافقات أصولية.وشددت على أن المخالفين سيتعرضون للإجراءات القانونية وفق الأنظمة المعمول بها.ودعت بلدية أصحاب المحال التجارية إلى الالتزام بالضوابط والتعاون مع الجهات المختصة للمحافظة على جمالية وتنظيم شوارعها، مؤكدةً أن الحملة تهدف إلى المظهر الحضري وتسهيل حركة المشاة والمركبات داخل .