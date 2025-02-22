مزارع في البصرة يحرق مستمسكاته بسبب أسعار الطماطم

لجأ مزارع في محافظة البصرة، الى حرق مستمسكاته بسبب انخفاض اسعار الطماطم.

وقال محمد مجيد في حديث لـ نيوز، " اقل شيء الفلاح مطلوب على المزرعة 80 مليون دينار وهناك فتح الحدود مع بدء الموسم لذلك يتم بيع 30 كغم بأربعة الاف دينار".

وأضاف "انا مطلوب 200 مليون دينار وقمت ببيع منزلي وسيارتي واسكن في البر"، مستغربا من عدم وجود "دعم من والجميعات ومحافظ البصرة".

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