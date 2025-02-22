في النجف.. توضيح للشرطة يخص حكم قضائي على شخص

وقالت الشرطة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات بشأن حكم على أحد الأشخاص في محافظة الأشرف، حسب الادعاء بأن الحكم صدر بسبب امتلاكه "رحى حجرية" أو لإدارته مقهى".

وأضاف البيان أن "الحقائق خلاف ذلك، حيث إن القضية تتعلق بضبط قطع أثرية بتاريخ 30/7/2023، وردت معلومات استخبارية تفيد بوجود شخص يقوم بالمتاجرة بالقطع الأثرية في محافظة الأشرف، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تم الانتقال إلى الموقع والقبض على المتهمين (س.ع.ع) ومتهم آخر، بالجرم المشهود وبحوزتهما (23) قطعة أثرية قديمة متنوعة".



ولفت البيان الى أنه "بعد فحص القطع المضبوطة من قبل دائرة التراث والآثار، تبين أن ثلاث قطع منها أثرية، وثماني قطع أخرى تراثية"، مضيفا "تم إحالة القضية إلى القضاء، وصدر حكم بتاريخ 20/2/2025 بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المتهم".