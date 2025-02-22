في سامراء.. اعتقال ثلاثة أشخاص يتاجرون بالعملة المزورة

أعلنت مديرية شرطة بمحافظة صلاح الدين، السبت، عن اعتقال ثلاثة أشخاص يتاجرون بالعملة المزورة.

وقالت الشرطة في بيان، "بعد ورود معلومات وبتنسيق من قبل قسم شرطة الضلوعية ومركز أمن وطني الضلوعية بوجود عدد من الاشخاص المشتبه بهم يتاجرون بالعملة المزورة الامريكي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم شرطة الضلوعية ومركز أمن وطني الضلوعية وف٣ لـ٣٢ حشد شعبي".

وأضاف البيان "تم تطويق المكان الذي يشتبه بوجودهم فيه وإلقاء القبض عليهم في منطقة البوجواري وتم تسليمهم إلى مديرية أمن وطني جنوب وحسب الإختصاص".