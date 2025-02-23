للمرة الثانية تواليا.. العراق يحصد لقب بطولة الذاكرة العربية والحساب الذهني

انطلقت البطولة بكلمة ترحيبية من وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري قرأها على مسامع الوفود والمشاركين جاء فيها:- "نجتمع معا في محفل إبداعي سنوي خُصِص لاكتشاف المواهب العلمية والقدرات العقلية لدى التلاميذ والطلبة العرب، معلنين تنظيمها بكل فخر واعتزاز محاطةً برعاية كريمة من لدن محمد شياع السوداني ودعم الحكومة الوطنية للطاقات الطلابية تمهيدا لبناء جيل يتمتع بالابتكار والإمكانات المتقدمة، حيث يساعد تعلم الحساب الذهني في تطوير مرونة العقل وقدرة التلميذ على التفكير النقدي فيتعلمون كيفية استخدام العمليات الحسابية الأساسية لحل المشكلات والمسائل الرياضية بشكلٍ سريعٍ وفعال دون اللجوء الى الآلة الحاسب"، بحسب بيان لوزارة التربية ورد للسومرية نيوز.واختتم الحديث بكلمات الشكر والثناء الى اللجنة المركزية المشرفة على المسابقات الهادفة وعلى رأسها الاستاذ الدكتور إيهاب القسطاوي / مدير كرسي الالكسو في المنظمة العربية والدكتور مراد محمودي / امين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في منظمة الالكسو، لما بذلوه من جهود حثيثة من أجل الارتقاء بأهداف المنظمة الداعمة للطفولة، كما أشكر اعضاء اللجنة الفرعية للتحكيم الخاصة بالمسابقة والأستاذ مجيد كامل عبد الله الامين العام للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم.